"Votre vie a une valeur inestimable. Vous avez un rôle central à jouer dans l’avenir de notre pays", Président Diomaye Faye aux jeunes

Le Président Bassirou Diomaye Faye après avoir présenté ses condoléances et celles de la Nation aux familles éplorées, lors de son passage au lieu du drame à Mbour, a lancé un message à toute la jeunesse sénégalaise. A l'endroit des jeunes dira le président de la République, « votre vie a une valeur inestimable. Vous avez un rôle central à jouer dans l’avenir de notre pays. Nous sommes résolus à vous offrir des opportunités réelles et dignes, ici, chez vous, pour que plus jamais cette mer ne devienne un cimetière pour nos enfants. »



Par ailleurs, le gouvernement du Sénégal par la voie solennelle du Chef de l’État a réaffirmé sa détermination à "traquer sans répit et sanctionner avec la plus grande sévérité les acteurs qui organisent ces convois de la mort".

"Ce qui est arrivé ici à Mbour et qui arrive un peu partout dans les côtes sénégalaises est le fait des filières qui exploitent des personnes qui sont, il faut le dire; dans le trafic d'être humains", a regretté le Président de la République.