Wade s’exprime sur l’affaire Sonko: « il a manqué de prudence et a été piégé »

L’ancien Président sénégalais Abdoulaye Wade n’y est pas allé par Quatre Chemins en s’exprimant sur l’affaire Sonko-Adji Sarr. Selon lui, le leader de Pastef Les Patriotes a été tout simplement maladroit.



»J’ai le sentiment que SONKO a manqué de prudence et a été piégé. Apparemment, son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses », a-t-il écrit dans une note parvenue à PressAfrik.



Toutefois, Me Wade s’élève contre ce qu’il considère comme un complot ourdi par le régime en place. « Je condamne cette façon d’éliminer un adversaire politique », dit-il.



Avant d’ajouter: « Le PDS exige que la provocation soit constatée et qu’il soit dit qu’il n y a pas de délit. En conséquence le PDS s’oppose à la levée de l’immunité parlementaire du député SONKO »