Wari expulsé de ses locaux pour arriérés de loyer

Wari, l’entreprise dirigée par Kabirou Mbodji, qui a déjà été condamné ce 18 octobre devant le Tribunal correctionnel, continue sa descente aux enfers. Wari Technologies et Wari Travel ont été expulsées de leurs locaux sis au 20 rue Amadou Assane Ndoye X Saint Michel à Dakar, pour des arriérés de loyer. Ce suite à la requête de l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (ARTP) poussant le juge des référés à rendre ces deux décisions.



D’abord, il a constaté la fin du bail liant le plaignant et la société Africa Technologies Sau, ex-Wari Technologies. Ensuite, il a ordonné l’expulsion des lieux sis au 20 rue Assane Ndoye X Saint-Michel à Dakar, relate Libération.