Watford d'accord avec Aston Villa pour Ismaïla Sarr

Selon nos informations, un accord verbal a été trouvé entre Watford et Aston Villa pour le transfert d'Ismaïla Sarr. Le montant de la transaction devrait s'élever à 28 millions d'euros, auxquels s'ajoutent un pourcentage en cas de revente de l'attaquant sénégalais (15%).



Rappelons que le Sénégalais de 24 ans est arrivé en 2019 à Watford, en provenance de Rennes, pour 30 millions d'euros. Depuis, il a joué 95 rencontres pour 25 buts et 19 passes décisives toutes compétions confondues avec les Hornets (dont trois matchs pour un but et une passe décisive en ce début de saison en Championship)