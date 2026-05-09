Approvisionnement en moutons pour la Tabaski : Vers une réforme profonde du modèle d'organisation

​À l’approche de la Grande Fête de l’Aïd el-Kébir, le gouvernement a acté une série de mesures stratégiques pour garantir un approvisionnement fluide du marché en moutons et en denrées de première nécessité. Sous l’impulsion du Premier ministre, les ministères sectoriels ont reçu des instructions fermes pour renforcer la sécurité des points de vente, faciliter l’aménagement des sites de commercialisation et soutenir le financement des opérateurs économiques.



​Le Secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, a tenu à saluer la synergie entre les différents acteurs impliqués. Il a notamment souligné les efforts du gouvernement, la forte mobilisation des éleveurs ainsi que l’accompagnement des institutions financières pour que les étapes préparatoires de la campagne se déroulent sans heurts majeurs, dans la continuité des améliorations apportées ces dernières années.



​Cependant, malgré ce bilan positif, les autorités estiment que le modèle actuel a atteint ses limites structurelles. Boubacar Camara a insisté sur la nécessité impérieuse d'opérer une rupture avec les méthodes traditionnelles.



Selon lui, il est désormais crucial de passer du système classique d’organisation à un nouvel écosystème plus performant et mieux adapté aux réalités des potentialités nationales.



​Cette transformation souhaitée par le gouvernement vise à instaurer des réformes radicales pour moderniser la gestion de la Tabaski et des campagnes agricoles.



L’objectif final est de franchir une étape décisive vers une gestion plus structurée et durable, répondant ainsi aux préoccupations majeures soulevées par les acteurs du secteur.