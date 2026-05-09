Tabaski 2026 : les besoins nationaux estimés à 900 000 moutons, 43,37 % de la demande déjà mobilisée

À trois semaines de la fête de la Tabaski, le gouvernement se veut rassurant sur la disponibilité des moutons, tout en affichant sa volonté de rompre avec le mode actuel de gestion du secteur de l'élevage. Le vendredi 8 mai 2026, lors du Conseil interministériel consacré à la préparation de cette fête religieuse, les besoins nationaux en moutons ont été dévoilés au Building administratif Mamadou Dia.



Le Directeur de l'élevage, Mamadou Diagne, a annoncé qu'à la date du 6 mai 2026, le Sénégal avait déjà enregistré 390 350 moutons disponibles sur les différents foirails et points de vente du pays. À la même période en 2025, ce chiffre était de 393 135 têtes.



Selon lui, ce niveau d'approvisionnement représente déjà 43,37% des besoins nationaux estimés à 900 000 moutons pour la Tabaski 2026. Le responsable a également insisté sur la forte progression des importations cette année.



La Mauritanie fournit 75 % des besoins sénégalais



Au total, 163 067 moutons ont déjà été importés contre 117 742 durant la même période en 2025, soit près de 45 ooo têtes supplémentaires. Dans le détail, 39 405 moutons proviennent du Mali via les postes frontaliers de Kidira et Moussala, représentant 24,16% des importations.



La Mauritanie reste cependant le principal fournisseur du marché sénégalais avec 123 662 moutons, soit 75,84% des importations enregistrées. La région de Saint-Louis concentre d'ailleurs l'essentiel des arrivées en provenance du territoire mauritanien avec plus de 105 000 moutons recensés.



Mamadou Diagne a salué l'implication des autorités sénégalaises et mauritaniennes dans la fluidité des opérations d'approvisionnement. Il a notamment remercié le Président mauritanien ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko pour leur engagement dans la facilitation de l'entrée des moutons sur le territoire national.

