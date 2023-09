Week-end des « Lions » : Jackson défie Bournemouth, Iliman pour débloquer son compteur, Sadio pour enchainer contre Al-Raed

L'hiver dernier, Nicolas Jackson était proche de s'engager avec Bournemouth. Pour un problème détecté au genou lors de la visite médicale, les Cherries ont recalé l'avant-centre de 22 ans. Huit mois plus tard, le natif de Banjul a l'occasion de montrer aux dirigeants de Bournemouth qu'ils avaient tort.



Chelsea fera face aux rouge-noir, ce dimanche (19h00), pour le compte de la 5e journée de Premier League. Jackson qui ne compte qu’un petit but, devra se montrer efficace face à Bournemouth.





Pape Matar encore attendu

Dans une bonne dynamique avant la trêve internationale, Pape Matar Sarr essaiera de rester sur sa lancée avec Tottenham contre Sheffield United ce samedi (14h00). Cette saison, PMS compte un but et une passe décisive en championnat.



Dans son mythique enceinte de Goodison Park, Everton d'idrissa Gana Gueye accueille Arsenal ce samedi (16h30) pour enregistrer sa première victoire de la saison. De son côté Nottingham Forest de Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté, jouera contre l'équipe de Burnley (dimanche, 18h45).



Iliman, débloquer son compteur



Au Vélodrome contre Toulouse, l'Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur Ismaila Sarr, blessé en sélection. Mais le club phocéen pourra s'appuyer sur son compatriote liman Ndiaye (dimanche, 15h05). Ce dernier muet depuis le début de la saison, voudra débloquer son compteur-buts.

De son côté, Mory Diaw de Clermont est à la recherche de son premier clean-sheet en championnat face à Nantes (dimanche, 13h00).



Lamine Camara pour confirmer en club



Auteur d'une première réussie avec le Sénégal contre l'Algérie (0-1), le 12 septembre dernier, l'ancien joueur de Génération Foot, Lamine Camara tentera de maintenir le cap avec Metz contre le Racing Club de Lens ce samedi à 19h00. Des joueurs comme Cheikh Tidiane Sabaly seront aussi atten dus dans ce match de la 5e journée.



Sadio doit enchainer contre Al-Raed



Avant de rejoindre le Sénégal pour le match contre l'Algérie, Sadio Mané était dans une forme exceptionnelle avec Al- Nassr. Il avait trouvé quatre fois le chemin des filets lors de ses trois derniers matchs en Saudi Pro League.



Auteur de cinq réalisations, l’attaquant sénégalais tentera de soigner ses stats contre Al-Raed, ce samedi (15h00) dans le cadre de la 6e journée.



En Liga, Betis Séville de Youssouf Sabaly (incertain) rendra visite ce samedi au FC Barcelone à 19h00, tandis qu'Almeria de Dion Lopy fera face à Villarreal ce dimanche à 14h00.





Avec Stades