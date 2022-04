WhatsApp : bientôt une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la gestion des conversations

WhatsApp poursuit son évolution. Le réseau social vient de lancer, jeudi 14 avril, une nouvelle fonctionnalité. Baptisée "Communautés", elle permet de rattacher plusieurs groupes de discussion privés à une même grande structure, pour faciliter les échanges.



Ce nouvel outil, destiné principalement aux entreprises, organisations, associations, écoles ou encore congrégations, permet la création de sous-groupes séparés. Les administrateurs auront la possibilité d'envoyer plus facilement des messages groupés à certains ou tous ces sous-groupes. En revanche, il sera toujours nécessaire d'avoir tous les numéros de téléphone des participants pour les ajouter aux groupes.



Les interactions devraient également être améliorées avec l'intégration de réactions sous forme d'émojis (pouce en l’air, cœur, rire, bouche ouverte, triste, mains jointes).



WhatsApp augmente par ailleurs la taille maximale des fichiers importés à 2 Go et les appels groupés pourront désormais accueillir jusqu'à 32 participants. Enfin, grosse nouveauté, les administrateurs auront la main sur la suppression des messages, parfois problématiques, postés dans les différents groupes.



Fin janvier, l’application de messagerie instantanée évoquait la possibilité prochaine de stocker une quantité illimitée et gratuite de données liées aux conversations sur les téléphones Android, via Google Drive, comme c'est déjà le cas pour les iPhone via l'iCloud. Le stockage d’une quantité de données resterait gratuite, mais au-delà, une offre payante pourrait ensuite être proposée.