Wolfsburg, Hoffenheim et Borussia Mönchengladbach veulent signer Krépin Diatta

La Bundesliga pourrait bien être la prochaine étape de la carrière de Krépin Diatta. Surtout qu'après sa très belle saison avec le FC Bruges (Champions de la Jupiler Pro League), au moins trois clubs allemands suivent de près l’international sénégalais.



A en croire Calciomercato, cité par Africa Top Sports, Wolfsburg et Hoffenheim feraient partie des prétendants de Diatta. Quelques jours plus tôt, le nom du Borussia Mönchengladbach a été cité parmi les écuries européennes qui aimeraient recruter l’attaquant du FC Bruges.



Sous contrat avec la formation belge jusqu’en 2024, Diatta pourrait être libérer par son club en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros. Pour Walfoot, il n’y a aucun doute que le meilleur jeune joueur de la CAN 2019 puisse rejoindre un championnat huppé cet été.



Ces trois clubs précités ne sont pas les seuls courtisans de Krépin Diatta. L’entourage du joueur avait confirmé les intérêts du Milan AC, du Hertha Berlin et de Watford.