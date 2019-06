Xénophobie en Espagne: un Sénégalais et sa famille menacés à mort

Un Sénégalais a été victime de racisme en Espagne. Alors qu’il était sorti jeter des ordures, il a été pris à parti par un Espagnol qui s’est jeté sur lui en menaçant de le tuer lui et toute sa famille, s’ils ne retournent pas au Sénégal.



Selon « Les Echos », le Sénégalais a été fort heureusement sauvé par des policiers qui faisaient la ronde . Ces derniers tentent de calmer l’Espagnol et lui demandent d’arrêter ses insultes racistes. Têtu comme une mule, l’agresseur a été arrêté. « Pourquoi vous vous intéressez à moi qui suis Espagnol alors que l’autre n’est pas d’ici ? », a-t-il lâché.



Agité, il a été mis aux arrêts par les agents de sécurité. Au cours de son arrestation, il crache sur les agents de police et tape d’un coup-de-poing sur l’un d’eux avant de prendre la poudre d’escampette.



Après une course-poursuite d’une centaine de mètres, il a été rattrapé par un des agents qu'il a blessé au genou. Au cours de son évacuation, l’Espagnol continue ses insultes et avance : « Je vais te tuer avec toute ta famille, vous allez voir ».