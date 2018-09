« Y’en a marre c’est une opposition déguisée en société civile », selon le Directeur de cabinet du président de la République

Dans une interview accordée à un journal de la place, le Directeur de cabinet du président de la République, Me Oumar Youm, a déclaré que le mouvement « Y’en a marre c’est une opposition déguisée en société civile ».



« Je ne fais pas de distinction entre (Fadel Barro, coordonnateur de Y’en a marre) et l’opposition. Pour moi, c’est une opposition déguisée en société civile opposition déguisée en société civile. Lui, mieux que quiconque, doit pouvoir témoigner du respect que Macky Sall a pour le peuple et pour ses opposants, dit-il.



Me Youm a fait cette déclaration deux jours après que Fadel Barro s'était dit « choqué » contre le décret présidentiel sur la révocation de Khalifa Sall, appelant les Sénégalais qui veulent voir leur démocratie forte « à réagir à la hauteur de ce affront ».



« Quand (Fadel Barro) a eu des difficultés en République démocratique du Congo (Rdc), c’est vers 2h du matin que j’ai informé le Président qui a intervenu activement, en dépit de son opposition, pour le tirer d’affaire », rappelle, le Dir cab du chef de l’Etat.



Me Oumar Youm affirme que Macky Sall est un « homme qui n’a pas attendu d’être président pour démonter le respect et la considération qu’il a pour le peuple sénégalais (et) il suffit de jeter un regard sur le passé pour s’en convaincre ».