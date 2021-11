Y en a marre rappelle Macky Sall que "la stabilité du pays relève en premier de sa responsabilité"

Le mouvement Y en a marre a rappelé au président Macky Sall que « la stabilité du pays relève en premier de sa responsabilité », suite aux violentes manifestations ayant opposé l’opposition et ses militants aux forces de l’ordre mercredi à Dakar.



« Le Sénégal a frôlé hier une situation de chaos identique, ou pire que celle traversée au mois de mars dernier. C'est à croire que le régime du président Macky Sall n'a pas tiré toutes les leçons de ces douloureux événements à l'issue desquels, le peuple pleure encore ses 14 martyrs », a déclaré le mouvement.



A en croire Y en a marre, par les actes de « violence inouïe perpétrés sur des citoyens suivis de la brutalisation et l'arrestation injustifiée des leaders de l'opposition Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, Malick Gakou, le régime de Macky Sall semble déterminé à porter un coup de grâce à notre démocratie qui a déjà beaucoup souffert depuis son accession au pouvoir ».



Le maintien en détention de ces derniers allait « plonger le pays tout entier dans un cycle de violence que l'Etat lui-même aurait engendré, et dont les conséquences auraient pu être dévastatrices pour le pays ». Car, aucun citoyen Sénégalais épris de démocratie et de justice « n'aurait accepté ce pas vers "l'enterrement" annoncé de l'opposition politique ».



Enfin, Y en a marre estime que « préserver cette stabilité dans le contexte actuel, c'est garantir la tenue d'élections locales libres et transparentes le 23 janvier 2022, avec la pleine participation des différents candidats investis par l'opposition comme le pouvoir ».