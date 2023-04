Y en a marre vilipende Macky devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme

Le mouvement Yen a marre a été convié ce jour à une consultation du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme (HCDH). Cette rencontre a porté essentiellement sur l'état de la démocratie et des Droits de l'Homme au Sénégal.



Au delà des représentants régionaux de l'institution onusienne, la réunion vu la participation de plusieurs représentants d'ambassades, de corps diplomatiques accrédités à Dakar, informe Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre.



Lors des échanges, M. Sané dit avoir fait état des risques d'instabilité qui pèsent actuellement sur le Sénégal à cause de la volonté de troisième candidature immorale et inconstitutionnelle du président Macky Sall.



Mais aussi de l'élimination d'opposants politiques, les détentions arbitraires d'activistes, de journalistes, de militants politiques etc et l'utilisation de nervis aux côtés des forces de sécurité régaliennes pour s'attaquer à des manifestants.



Enfin, ils ont assuré lors de cette rencontre, de la détermination "sans faille" du peuple souverain sénégalais, à se mobiliser contre toutes ces attaques contre sa démocratie.