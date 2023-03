YAW annonce encore une série de manifestations

"Le Sénégal traverse des moments troubles. Le Président Macky Sall a mis le Sénégal dans un cycle infernal jamais connu depuis son indépendance. Je lui rappelle quelque soit ses intentions, ses moyens de répressions, nous continuerons à lui faire face. Parce que qu'il ne s'agit pas de lui, il ne s'agit pas de nous. Mais il s'agit de notre démocratie et des libertés", a dit Dethié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi.

Selon lui, c'est l'affaire de tout le monde et l'affaire de chaque citoyen. "C'est un combat pour les libertés et la démocratie. Nous ne bougerons pas et nous ne varierons pas dans ce combat. On va y aller avec beaucoup stratégies, beaucoup de tactiques mais nous allons y parvenir à nos fins. On annonce que le 29 mars on va faire une marche du rond point Université jusqu'au rond point Médina".

Yewwi Askan Wi annonce des marches le 30 mars et 03 avril sur toute l'étendue du territoire national.

"Yewwi Askan Wi travaille avec ses bases à travers les 46 départements du Sénégal pour qu'il ait des marches partout le 30 mars. Le 3 avril, Yewwi Askan Wi va organiser des marches sur l'étendue du territoire national, pour faire savoir à Macky Sall qu'on est plus déterminé que lui pour rétablir la démocratie et les libertés au Sénégal", a fait savoir Dethié Fall.

Dethié Fall annonce que des lettres d'informations ont été introduites pour

"On appelle tous les militants, responsables sympathisants des différents partis politiques au-delà de tous les citoyens sénégalais à venir à cette marche pour restaurer notre démocratie", a-t-il indiqué.

Yewwi déplore les arrestations arbitraires et demande à Macky Sall de libérer dans les plus brefs délais tous les détenus politiques.

"L'objectif ultime c'est le départ de Macky Sall le 25 février 2024 et la participation de tous les candidats. C'est le Président Macky Sall qui est dans une entreprise de destruction du pays en bafouant les droits et les libertés individuelles. Le coupable de tout ce qui arrive dans ce pays est de la responsabilité de Macky Sall", a soutenu Dethié Fall.



