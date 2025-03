Yankhoba Diémé appelle l'intersyndicale de l'aéronautique civile à la table des négociations

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a lancé un appel à l’intersyndicale de l’aéronautique civile, en particulier aux travailleurs de l’ASECNA, pour les inviter à reprendre les négociations. Le ministre a souligné la volonté du gouvernement d'écouter et d’encadrer les réclamations des travailleurs, tout en restant ouvert aux discussions.



Dans ses propos, Yankhoba Diémé a tenu à rappeler aux syndicalistes que la réclamation d’un droit relève d’une liberté fondamentale. "Je voudrais vous lancer un appel pour vous dire que la réclamation d'un droit relève d'une liberté pour laquelle nous sommes dans les dispositions de protéger, d'encourager, mais d'encadrer", a-t-il déclaré. Le ministre a également insisté sur le fait qu’il est important de privilégier la concertation pour parvenir à des solutions mutuellement acceptables, précisant que la porte reste toujours ouverte pour les négociations.



Lors de sa rencontre avec l’intersyndicale, le ministre a réitéré son engagement à répondre aux préoccupations des travailleurs. "On ne défonce pas une porte déjà ouverte", a-t-il affirmé, signalant ainsi que les discussions sont déjà en cours et qu'il existe une volonté de trouver un terrain d’entente. Il a précisé que les préoccupations soulevées ont été prises en compte et remontées aux plus hauts niveaux du gouvernement.



Le ministre a assuré que toutes les parties prenantes seraient impliquées dans les futures discussions et que des réponses concrètes seraient apportées rapidement. "Aujourd'hui, nous allons vous revenir sous peu avec tous les acteurs concernés", a-t-il promis, laissant entendre que des actions concrètes seraient prises pour répondre aux préoccupations des travailleurs.