Yaya Baldé « El hadji Diouf est jaloux et méchant…son seul combat, c’est d’intégrer l’équipe nationale »

El Hadj Diouf n’a pas fait dans la demi-mesure, ces temps-ci. Car, suite à l’élimination du Sénégal au Mondial Russie 2018, l’ancien international a chargé la Fédération, ainsi que le coach Aliou Cissé qui, selon lui, ont failli à leur mission.



Furieux de ses sorties chaotiques, le membre exécutif de la Fsf, Yaya Baldé réagit dans les colonnes de « Stades ». Pour lui, « El hadji Diouf n’est pas un modèle. Son seul combat, c’est d’intégrer l’équipe nationale. S’il veut diriger l’équipe, il doit avoir un comportement de référence. Il y a deux ans, on a levé sa suspension parce qu’on voulait que tous les Sénégalais soient unis pour atteindre les objectifs».

Et, peste Yaya Baldé, «aujourd’hui, on voit qu’il ne ménage pas le coach Aliou Cissé et la fédération. On attend de lui des contributions».



Poursuivant son réquisitoire, le membre du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football traite El Hadji Diouf de « jaloux et de méchant ». Avant de se poser la question à savoir, « quelle contribution a apporté El hadji Diouf au Football ?



Pour Yaya Baldé, « Amara Traoré dont la suspension a été levée, est même en train de faire un bon travail avec son Ndar Académie. Et Elhadji Diouf, tout son combat, c’est d’intégrer l’équipe nationale. C’est sa volonté ».