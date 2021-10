Yenne : le gendarme en retraite Sidiya Ndoye élu chef du quartier de Nditakh

Le gendarme en retraite Monsieur Sidiya est devenu le chef du quartier de Nditakh, situé dans la communauté rurale de Yenne, au sud de la presqu'île du Cap-Vert, non loin de Dakar. Il remplace à ce poste Monsieur Abdoulaye Ndoye décédé, il y a quelques mois. La cérémonie de remise du drapeau national a été effectuée dans l’enceinte de sa résidence, sous la présidence du maire Gougui Ciss. Cette rencontre a réuni toutes les forces vives de cette localité. Monsieur Sidiya Ndoye a été choisi à la suite d’une enquête de moralité.



La cérémonie de remise du drapeau national a été effectue le 02 octobre dernier à Yenne Nditakh, chez Monsieur Sidiya Ndoye. Il lui a été remis par le maire de la Commune en l’occurrence Monsieur Gorgui Ciss, et en présence des éléments de la gendarmerie de Yenne avec, à leur tête le Commandant Ndiop. La monté du drapeau était accompagné de l’hymne national, en présence de toutes les forces vives du quartier, des femmes, des enfants. Mamadou Ciss, porte des imans a tenu à rappeler les valeurs fondamentales pour sauvegarder la paix dans le quartier.



Par ailleurs, la collectivité Léboue était représentée par le Jaraaf Pape Diop et le Ndeyou Njambour Ousseynou Thiom qui ont parlé au nom de Serigne NDakarou!



N’est pas chef de village qui veut, semble dire le maire Gorgui Ciss qui déclare que la nomination de Sidiya Ndoye a eu lieu suite à une enquête de moralité qui a été réalisée avec un grand succès.



Lors de cette rencontre, Monsieur Ndoye gendarme en retraite, a reçu des hommages à travers des chansons traditionnelles témoignages très positifs dits par plusieurs intervenants : "Son altruisme, son humanisme, sa discrétion, son soutien pour les populations dans plusieurs domaines, et surtout sa capacité à gérer les conflits".



Conscient des lourdes taches qui l’attendent dans cette localité au delà de l’aspect administratif, Mr Ndoye se dit prêt pour répondre aux préoccupations des habitants de Nditakh.



Mr Sidiya Ndoye compte travailler en étroite collaboration avec ses collaborateurs afin d’apporter des solutions à Yenne, une localité en pleine extension sur le plan démographique, économique et social.