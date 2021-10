Yeumbeul Asecna: une fille de 14 ans violée, tombe malade et meurt

Un viol a viré au drame à Yeumbeul Asecna, dans la banlieue dakaroise. Une jeune fille âgée de 14 ans, a été victime d’agressions sexuelles. Quelques temps après, elle est tombée gravement malade avant de perdre la vie. Son présumé bourreau est un de ses voisins du nom de A.Ba.



La victime, en classe de Cm2, a été piégée par le nommé A.Ba. Ce dernier lui a demandé de lui acheter de la boisson à la boutique. Ignorant les intentions du gars, elle récupère l’argent et court acheter le rafraichissement.



A son retour, elle trouve Ba dans sa chambre. Ce dernier profite de l’occasion, saisit fortement la main de la fille, l’attire brusquement à l’intérieur de la chambre et la bascule sur le lit.



Face à la résistance de la jeune fille, il la maintient au lit, lui impose sa masse et la viole à deux reprises. Après son forfait, il se relève et somme la gamine de se taire. Ce que cette dernière fera.



Très éprouvée, la jeune fille tombe malade et développe des signes cliniques très graves. Elle sera conduite à l’hôpital pour des examens gynécologiques. Le Toubib informe sa famille que la gamine n’est plus vierge. Le rapport d’expertise relève des "lésions hyménale anciennes" chez l’écolière en classe de Cm2.



Arrêté, le mis en cause a tenté de nier les faits avant de ravaler ses allégations. Il propose un arrangement à l’amiable de l’affaire consistant à rembourser l’intégralité des frais médicaux aux fins d’obtenir le pardon de la famille.



Il a été placé en garde à vue et déféré mardi, informe "Les Echos".