Yeumbeul-Comico : deux (2) dealers de chanvre indien appréhendés par la police

La police de Yeumbeul-Comico a arrêté deux (2) individus en possession de chanvre indien, suite à un renseignement relatif à un trafic de drogue mené dans une maison par un groupe de jeunes.



Après avoir mené des investigations, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance à proximité des lieux mentionnés. Ignorant que la maison était sous filature, M. Sarr s’est mis à fumer un joint de chanvre indien. Malheureusement pour lui, il a été surpris pris en flagrant délit devant son domicile par les policiers.



Une fois arrêté et interrogé, le mis en cause a avoué avoir acheté la drogue à son fournisseur, qui est son voisin au premier étage. Partant de cette information, les enquêteurs se sont rendus chez A. Bâ. Une perquisition dans sa chambre, a permis de découvrir 70 cornets et 20 g de chanvre indien, confie Rewmi Quotidien.



Le duo a été conduit au commissariat de Comico et déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye pour "détention et trafic de chanvre indien".