Yeumbeul Comico : un voleur lynché à mort, sept (7) individus arrêtés

Le quartier de Yeumbeul-Comico a été le théâtre d'un tragique acte de justice populaire dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Oumar Diallo, un jeune de 21 ans, a été traqué, battu et laissé pour mort dans la rue, après avoir été surpris par des riverains en train d'escalader le mur d'une maison. La police a depuis arrêté sept (7)personnes, dont des sexagénaires, impliquées dans le lynchage, qui a coûté la vie au jeune homme.



D'après les premières informations, les résidents du quartier Médinatoul de Boune ont alerté un chef de famille, S. Ndao, après avoir repéré un individu suspect dans sa maison. Après une brève poursuite, Oumar Diallo a été traîné dans la rue, déshabillé et violemment agressé par un groupe de personnes en colère. L’Observateur relate qu’une enquête approfondie menée par le commissaire Diallo a révélé que l'histoire était bien différente de ce qui avait été initialement rapporté.



Les derniers développements ont conduit à l'arrestation de sept individus, dont quatre avaient été initialement appréhendés, et trois autres, tous des sexagénaires, soupçonnés d'avoir participé à l'attaque fatale.



Le père d'Oumar Diallo, initialement persuadé que son fils avait été victime d'une agression, a été confronté à la terrible vérité sur les circonstances réelles entourant la mort de son enfant.



Une enquête est en cours.