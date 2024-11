Yeumbeul Nord : Penda K. risque gros après avoir jeté son bébé dans une fosse septique

Au terme de sa garde à vue, Penda K. a été déférée vendredi dernier devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine. Elle est poursuivie pour « infanticide » après avoir été engrossée par son petit ami.

Après que sa grossesse soit arrivée à terme, elle a mis au monde son bébé sans assistance médicale et ensuite, elle l'a enveloppé, puis jeté dans leur fosse septique par peur de subir des représailles de la part de sa mère.



Selon Les Échos, cette affaire remonte à la nuit du 20 novembre dernier, vers les coups de 22 h. Quand O. Diallo, l'oncle de la fille, découvre l'infanticide commis par sa nièce dans la fosse septique de leur domicile et appelle aussitôt le chef de service du commissariat d'arrondissement de la localité.



Séance tenante, l'officier de police judiciaire (OPJ) alerte ses éléments de la brigade de recherches et les envoie sur les lieux indiqués.



Arrivés sur place, les agents de terrain effectuent les traditionnelles constatations des faits avant de procéder en même temps aux auditions sommaires des membres de la famille.



Par ailleurs, alertés, les sapeurs-pompiers débarquent à leur tour et repêchent le corps sans vie du nouveau-né en état de putréfaction très avancée et flottant dans les eaux nauséabondes.



Le chef du parquet du palais de justice de Pikine informé de la situation, ordonne l'inhumation sans autopsie des restes humains du nouveau-né, tout en exigeant l'établissement du certificat de genre de mort.

À cet effet, une enquête préliminaire est ouverte et une traque à la présumée auteur de l'ignominie est lancée.



Après quelques instants de recherches, Penda a été localisée, interpellée, puis conduite dans les locaux du commissariat d'arrondissement. Et c'est ainsi qu'elle passa aux aveux sans réserve.



Elle affirme avoir agi de la sorte pour éviter la colère de sa mère : « Cette grossesse est le fruit d'une relation amoureuse avec mon petit ami, qui a décidé d'endosser la responsabilité de I'enfant à naître. J'ai jeté le bébé dans la fosse septique pour éviter de subir les foudres de ma mère », a déclaré Penda. K, déférée vendredi dernier devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine pour l'incrimination pénale retenue contre sa personne.