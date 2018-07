Yeumbeul Nord : une dame meurt en se cognant la tête sur la poitrine de sa copine

On a envie de dire un drôle de drame. Mais ce n'est jamais drôle quand il y a mort d'homme. F B D est accusée d’avoir provoqué la mort accidentelle de son amie et voisine L NN S.

En effet, la victime L. NN. S a trouvé son amie dans la rue et lui a demandé de lui offrir du citron. F B D a refuse et tente de poursuivre son chemin. La jeune femme insiste en rattrapant son amie et l’invite à une partie de jeu. Elle engage un combat de lutte, bouscule la dame et tente de l’envoyer au sol.



Au cours du jeu, elle se cogne violemment à deux reprises la tête sur la poitrine de sa copine, s’écroule au sol et décède. La mise en cause devait être présentée ce jeudi devant le parquetier de Pikine –Guédiawaye pour le délit d’homicide volontaire entre autres, informe le journal "Les Echos".