Yeumbeul-Sud : un adolescent épileptique écrasé par un camion

Un tragique accident a coûté la vie à un adolescent de 14 ans, B. Ba, qui a succombé à une crise d'épilepsie alors qu'il traversait la chaussée. Le jeune garçon a été écrasé par un camion semi-remorque, provoquant une scène de désolation parmi les habitants de Yeumbeul-Sud.



L'incident s'est produit hier dimanche, aux environs de 13h30, près de la mosquée Layenne de Yeumbeul dans la banlieue. L'appel du muezzin pour la prière de Tisbar venait de retentir, et la chaleur accablante de l'après-midi avait laissé les rues relativement désertes. B. Ba, résidant du quartier de Boune, s'était retrouvé à Yeumbeul-Sud et attendait de traverser la chaussée. Souffrant d'épilepsie et pensant avoir suffisamment de temps pour traverser, l'adolescent s'est élancé lorsque la voie semblait dégagée.



Au milieu de la chaussée, il a été pris par une crise d'épilepsie. Sa vue s'est brouillée, son corps a commencé à trembler violemment, et il s'est effondré au sol, informe L'Observateur. Les secousses de son corps n'ont pas pu être remarquées à temps par le conducteur du camion semi-remorque qui roulait à vitesse moyenne.



Le chauffeur, ignorant les signaux désespérés des passants tentant de l'alerter, a roulé sur le corps frêle de l'adolescent. Les pleurs et la stupeur ont immédiatement envahi les lieux alors que les témoins réalisaient l'horreur de la situation. Les policiers de Yeumbeul-Sud et les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur place.



Le corps sans vie de B. Ba a été transporté à l'hôpital Principal de Dakar pour autopsie, tandis que le conducteur du camion a été placé en garde à vue pour "homicide involontaire."



L'enquête est en cours.