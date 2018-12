Yeumbeul : un homme récolte plusieurs coups de couteau pour avoir voulu épouser sa collègue

Après l’affaire Aida Mbacké qui a brûlé vif son mari au motif qu’il a épousé une seconde femme, une autre crise de jalousie a failli également viré au drame. En effet, monsieur Lèye résidant au quartier Asecna à Yeumbeul-Nord a été poignardé par sa femme, Mangoné Gueye après qu’il a informé cette dernière de sa décision de prendre une collègue comme seconde épouse.



Et pourtant le mari qui voulait consoler sa femme lui a confié les préparatifs du mariage, tout en décidant de lui offrir 100.000 F en guise de (Takku Deun).



Mais la première femme qui ne pouvait pas cacher sa jalousie a surpris son mari couché sur le ventre dans le lit conjugal et l'a asséné de plusieurs coups de couteau. Le mari surpris, hurle de stupeur, bondit de son lit et tente de s’échapper.

Dans sa fuite, sa femme lui assène un autre coup de couteau dans le dos, lui occasionnant une large entaille. Blessé, il sera conduit à l’hôpital où il a subi des soins. Muni d’un certificat médical, il a porté plainte contre sa femme qu’il a répudiée du domicile conjugal.