Yewwi Askan Wi promet d'aller jusqu'au bout pour faire invalider la liste de BBY

La Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi s'est érigée en bouclier contre la coalition au pouvoir. Après avoir relevé le non respect de la parité dans la liste du pouvoir, Khalifa Sall et compagnie ont annoncé qu'ils vont mener le combat pour l'invalidation de cette liste.



«Notre combat c'est la validation de la liste de Yewwi Askan Wi et l'invalidation de la liste de Benno Bokk Yakaar», a soutenu Khalifa Ababacar Sall face à la presse ce vendredi soir, ajoutant qu'ils iront «jusqu'au bout».



Ousmane Sonko et Déthié Fall ont également exigé «l'invalidation» de la liste de Bby, qui selon "ne doit même pas participer à ces élections législatives à cause d'un surplus de parrains, mais aussi du non-respect pas la parité".