Young leaders: Macky Sall salue l'initiative qui est un "cadre utile de rencontres et d’interaction"

Je félicite les lauréates et lauréats de la promotion 2021 du programme des Young leaders de la French-African Foundation. Je salue également les co-Présidents de la Fondation Alexander Coster et Khaled Igue pour avoir mis en place ce cadre utile de rencontres et d’interaction.

— Macky Sall (@Macky_Sall) May 6, 2022



Le président Macky Sall a félicité les lauréates et lauréats de la promotion 2021 du programme des Young leaders de la French-African Foundation, lors d’une rencontre au Palais. Le chef de l’Etat, a également salué les co-Présidents de la Fondation Alexander Coster et Khaled Igue pour avoir mis en place « ce cadre utile de rencontres et d’interaction ».Ils sont au nombre de 100. Ces lauréats distingués en 2021 se réunissent, du 4 au 6 mai 2022, à Dakar, la capitale sénégalaise pour la dernière séquence de l’édition 2021 du programme phare de la French-African Foundation. Ils sont issus de plus de 30 pays du continent noir et évoluant dans divers secteurs d’activités.En plus de la jeunesse française qui est associée à cet ambitieux programme, le président Sall qui est le parrain de cette promotion, à côté de son homologue français Emmanuel Macron s’est félicité de l’initiative visant à faire la promotion du continent africain à travers ces jeunes entrepreneurs et décideurs. Une manière de faire face aux bouleversements économiques, sociaux, climatiques, etc…Âgés de 28 à 40 ans, les cent porteurs de projets ou de solutions distingués en juin 2021 par la Fondation pour leur engagement au service de leur communauté doivent mettre leur potentiel au service de défis communs, à travers des synergies facilitées par la French-African Foundation.