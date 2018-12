Younousse Sankharé: moi nonchalant, non, « c’est une fausse impression »

Le milieu de terrain de Bordeaux (L1 française), Younousse Sankharé a rejeté l’image de joueur nonchalant dont on lui colle. Selon lui, c’est juste une fausse impression, car les statistiques révèlent qu’il est l’un des joueurs qui courent le plus, dans un entretien avec Record.



« Pour moi, c’est une fausse impression. Les efforts je les fais. Si on prend les statistiques, je nuis un de ceux qui courent le plus. Il faut juste comprendre que ça arrive d’être en retard ou d’être pris en contre. Ce n’est pas de la désinvolture ».



« Le problème c’est qu’on va se baser sur une image. Le gars est passé, ok, je ne l’ai pas pris à ce moment-là, c’est vrai. Mais est-ce que ça va refléter mon match ? Les gens rester sur l’image de Sankharé qui n’a pas défendu à la 42e minute. Ce n’est pas grave, c’est comme ça » dit-il.