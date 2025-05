Zac Mbao : une femme fait miroiter un voyage en Malaisie à un mineur et le séquestre pendant deux (2) mois

Une femme de nationalité étrangère a été interpellée, mardi 20 mai, par les agents du Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao pour des faits « d’escroquerie et de séquestration d’un mineur ». Son arrestation fait suite à une plainte déposée par l’oncle de la victime, venu dénoncer la situation au nom de sa famille.



Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, la mise en cause aurait fait venir le jeune garçon, résidant en Gambie, en lui promettant une formation suivie d’un voyage en Malaisie. Une fois arrivé au Sénégal, le mineur aurait été séquestré pendant deux mois, la suspecte exigeant de ses parents le paiement de sommes d’argent supposément destinées à couvrir les frais administratifs de la prétendue formation et du voyage.



Au total, les parents ont versé à la mise en cause une somme de 2 154 720 francs CFA, a appris PressAfrik. Lors de son audition, la victime a confirmé les faits, affirmant « avoir été retenue dans une chambre où il ne recevait qu’un seul repas par jour, jusqu’à ce qu’il parvienne à s’échapper et à contacter sa famille. »



Suite à ces révélations, les enquêteurs ont organisé une mission à la cité SAGEF (à Zac Mbao), lieu de résidence de la mise en cause, où elle a été interpellée. Placée en garde à vue, elle a reconnu avoir fait venir le mineur au Sénégal et avoir perçu les fonds mentionnés.



Informé, le Procureur a validé la mesure de garde à vue. L’enquête est en cours.