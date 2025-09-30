Ziguinchor : 11 % d’abris provisoires dans les écoles, un programme d’urgence en cours

La région de Ziguinchor enregistre un taux cumulé de 11 % d’abris provisoires dans ses établissements scolaires, a indiqué l’Inspecteur d’Académie, Papa Gorgui Ndiaye, lors d’un comité régional de développement consacré à la rentrée 2025-2026. « À ce jour, nous enregistrons un taux cumulé de 11 % d’abris provisoires dans l’académie de Ziguinchor, avec une concentration plus marquée au niveau du préscolaire, où le taux atteint 15 % », a-t-il précisé. Malgré la persistance du phénomène, il estime que « ce taux, bien que préoccupant dans certains segments, notamment la petite enfance, n’est pas alarmant au regard des efforts en cours ».Le ministère de l’Éducation nationale a lancé un programme d’urgence de résorption des abris provisoires, soutenu par le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et d’autres partenaires, pour construire des salles de classe en matériaux définitifs. « Nous avons bon espoir que ce programme permettra de réduire significativement le taux d’abris provisoires au cours de l’année scolaire à venir », a assuré M. Ndiaye.Le gouverneur de la région, Mor Talla Tine, a demandé aux collectivités territoriales de poursuivre les efforts de réhabilitation en attendant la livraison des nouvelles infrastructures. Il a insisté sur « la nécessité d’une synergie d’action entre services techniques, élus locaux et partenaires de l’école », tout en donnant des instructions fermes pour le nettoiement, la désinfection et l’équipement des abris provisoires.Concernant le déficit d’enseignants, l’Inspecteur d’Académie a reconnu la persistance du problème mais a noté les récentes affectations et les sorties de formation à venir. « Des stratégies sont déjà mises en œuvre, notamment des redéploiements et des ajustements horaires, pour assurer le fonctionnement normal des classes », a-t-il indiqué à l'APS.M. Ndiaye a réaffirmé l’engagement de son administration à suivre de près la mise en œuvre des travaux, en saluant l’approche participative du CRD. Il a rappelé l’importance du concept « Oubi Téy, Jàng Téy », insistant : « Trois conditions doivent être réunies : des écoles prêtes, des élèves présents et des enseignants disponibles. Nous sommes en bonne voie pour les remplir ».Il a enfin appelé les parents à garantir la présence effective des élèves dès le 8 octobre. « Les enseignants démarreront les cours, même avec trois élèves. Il n’y a plus de rentrée en pointillés », a martelé l’Inspecteur d’Académie.