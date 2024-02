Ziguinchor : 11 détenus dits politiques libérés

Arrêtés et mis en prison pour la plupart depuis les événements de juin-juillet 2023, 11 détenus dits politiques ont été libérés, dont l’activiste Tom Mbodj entre lundi et mardi, selon la cellule de communication de l’ex parti Pastef.



Le maire de Diacounda, Amadou Sané, affilié à l’ex-Pastef, a bénéficié d’une liberté provisoire. Ces libérations sont survenues dans un contexte où 29 personnes étaient détenues à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor.



Pour rappel, Le Président Macky Sall a annoncé une loi d’amnistie qui couvrira les événements survenus entre 2021 et 2024. Dans le cadre de cette démarche, il a exprimé son intention de soumettre le projet de loi d’amnistie dès ce mercredi en Conseil des ministres marquant une étape significative vers la réconciliation et la pacification de l’espace politique sénégalais.