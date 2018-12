Ziguinchor : Abdoulaye Baldé perd ses alliés après son ralliement à l'Apr

Au sein de l'Union des centristes du Sénégal (UCS), les membres ne parlent plus le même langage depuis le ralliement de leur leader, Abdoulaye Baldé, au camp présidentiel. En effet, un groupe de responsables dudit parti, qui évoque «une trahison», a décidé de rejoindre le Parti démocratique sénégalais (Pds). Ce, disent-ils, pour poursuivre le combat contre le régime de Macky Sall.



«La trahison a été très grande parce que ce qui nous a amené chez Baldé, nous étant de la formation de la politique Pds, c’est qu’il nous a demandé de le soutenir parce qu’il veut briguer la présidence de la République et nous avons senti que c’est une bonne chose vu son charisme et son engament politique », explique Parfé Sagna, leur porte-parole.



«Mais aujourd’hui», souligne le conseil déparmental de ziguinchor, «à quelques mois des élections, il retourne sa veste pour aller rejoindre le président de la République, c’est inacceptable. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de repartir à la case de départ ».