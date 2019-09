Ziguinchor : accusé d'abus sexuels sur trois mineurs, un ancien militaire français placé sous mandat de dépôt

L’affaire est sur toutes les langues à Ziguinchor, une région du Sud du Sénégal. Bernard Robinet, un ancien militaire français, âgé de 69 ans, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt pour pédophilie et abus sexuels sur trois (3) mineurs.



Alertés par le voisinage, les policiers de la région ont cueilli le Français à son domicile avant de le conduire dans les locaux du commissariat. Interrogé, le militaire à la retraite, nie les faits et estime que ces filles ont été instrumentalisées. Il reconnaît toutefois avoir fait des cadeaux à la famille de l'une de ses accusatrices, « pour leur venir en aide ».



La mère de l'une des présumées victimes qui fréquentent la maison de Bernard, enfonce ce dernier. « Ma fille m'a confirmé que Bernard Robinet lui a palpé les seins et qu'il lui a dit de n'en parler à personne. C'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte pour que justice soit faite », explique-t-elle dans les colonnes de « l’Observateur ».



Deux autres femmes de Kandialang, un quartier de Ziguinchor, ont porté les mêmes accusations de pédophilie et d'abus sexuels sur mineures.



Le français séjourne actuellement à la prison de Ziguinchor, où il attend d’être jugé par le tribunal correctionnel de la ville.