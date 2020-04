Ziguinchor : décès d’un malade du cancer qui attendait ses résultats du test au coronavirus

Assisterait-on à une situation similaire à celle du sixième décès lié au coronavirus, enregistré à Louga ? À Ziguinchor, les inquiétudes se font de plus en plus nombreuses. Moins d’une semaine après le 3e cas de décès du Sénégal, enregistré à Ziguinchor, et 24 heures après avoir constaté la rechute d’un patient qui avait auparavant été déclaré guéri, c’est une autre affaire qui vient en rajouter une couche à la polémique. Il s’agit d’un patient décédé à l’hôpital régional, sans que l’on sache si son décès est lié au coronavirus.Selon des informations obtenues par Emedia.sn, le défunt, domicilié au quartier Grand Dakar de Ziguinchor, souffrait de cancer et se serait rendu à l’hôpital dans le cadre du suivi de cette pathologie. Mais, une fois sur place, après qu’il a été respectivement conduit au service des Urgences et à celui de la Radiologie, il a présenté des symptômes du nouveau coronavirus. Les autorités sanitaires sur place ont alors décidé de lui faire faire des prélèvements. En attendant les résultats, il a été isolé, avant de rendre l’âme ce jeudi, dans la matinée. Les résultats du test détermineront s’il s’agit d’un cas détecté lié au coronavirus ou non.Le sixième cas de décès lié au coronavirus au Sénégal, concerne un patient qui serait arrivé à l’hôpital régional mal en point, avant de rendre l’âme. C’est à la suite de son décès que des prélèvements ont été effectués sur son corps, permettant d’aboutir à la conclusion qu’il était également victime du coronavirus, même s’il n’avait pas auparavant été pris en charge dans le centre de traitement prévu à cet effet dans le même centre hospitalier.A ce jour, la commune de Ziguinchor compte officiellement un total de 14 cas positifs au coronavirus recensés et un décès déploré. Un patient, déclaré guéri y a également été testé à nouveau positif, quelques jours après sa sortie d’hôpital.