Ziguinchor : l’imam Cheikh Aliou Sow appelle à la reddition des comptes lors de la prière de l'Eid El Fitr

Lors de son sermon prononcé ce dimanche à l'occasion de la prière de l'Eid El Fitr à la mosquée Nouridine de Boucotte, l’imam Cheikh Aliou Sow, également Cadi du tribunal départemental de Ziguinchor, a pris la parole sur un sujet brûlant : la reddition des comptes et le remboursement des fonds détournés. Ses propos ont rapidement retenu l'attention, alors qu’il a interpellé ceux qui, selon lui, ont volé des deniers publics.



Dans son sermon, l’imam Sow n'a pas mâché ses mots : "Ceux qui ont pris ces milliards n’ont qu’à venir les rendre, rembourser." Un appel direct et sans ambiguïté à ceux qui se seraient rendus coupables de détournement de fonds publics. L’imam a ajouté qu'il n’était pas nécessaire de médiatiser de telles actions, soulignant que ceux qui se sont appropriés l’argent public devraient simplement rencontrer le Président ou le Premier ministre pour restituer les fonds détournés.



"Voler des milliards, ce n’est pas comme voler dix mille, cent mille ou un million. Un milliard, c’est une somme colossale", a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de la somme et la gravité de l’acte de détournement des fonds publics.