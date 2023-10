Ziguinchor : la police met la main sur 16 véhicules volés à Dakar les suspects arrêtés

La police de Ziguinchor a intercepté 16 véhicules volés à Dakar, dans le but d'être revendus entre Ziguinchor, Bignona et la Guinée-Bissau. Selon Libération, le cerveau principal de cette opération, ainsi qu'un de ses complices, ont été aussi appréhendés à Dakar. À Ziguinchor, d'autres complices ont été identifiés.



Les suspects semblent être liés à un groupe qui serait à l'origine du vol et du trafic à grande échelle de véhicules, renseigne le journal.



Pour le moment, toutes les véhicules sont au commissariat central de Ziguinchor. Pour rappel les éléments de la Brigade de recherche de Dakar avaient ouvert une enquête pour retrouver les 16 véhicules.