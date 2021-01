Ziguinchor : un couple chinois arrêté avec 30 machines à sous à la barre

Un couple chinois Lin Hong Peng et Zhou, ont été appelés mardi, devant la barre du tribunal de Ziguinchor. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrebande et jeux de hasard.



Les mis en cause ont été arrêtés le 11 janvier dernier, avec 30 machines à sous, venues de la Chine par bateau. Ayant été immatriculés en Guinée Bissau où les ressortissants chinois mènent leurs activités, ils sont venus s’installer Ziguinchor en novembre dernier, car ils ont eu échos que le jeu de hasard et la loterie marchait très bien dans cette partie sud du Sénégal.



Appelée à la barre, l’affaire a été envoyée au 2 février prochain.