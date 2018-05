Ziguinchor : un enfant tué et sa maman blessée dans une attaque à main armée

Cette nuit à SamiK (région de Ziguinchor) un enfant de 6 ans a été tué alors qu'il était en train de dormir dans sa chambre et sa maman blessée par balle dans une attaque armée perpétrée par une quinzaine d'individus.

L'armée sénégalaise, qui était dans cette zone proche de la frontière avec la Guinée Bissau, est intervenue sur le champ. Il y a eu des échanges de tirs très nourris avant que les assaillants ne rebroussent chemin. Ils ont également dévalisé plusieurs boutiques et emporté la somme de 1,5 millions Fcfa et des marchandises.



La mère de l'enfant grièvement atteinte a été acheminée à l'hôpital régional de Ziguinchor par les sapeurs pompiers.