Ziguinchor : une fille de 22 ans violée et engrossée par l’époux de sa tante, meurt après l’accouchement

Aïssatou Dieng dite Michelle Dieng a perdu la vie, mardi dernier, après avoir accouché d’un bébé prématuré de sexe masculin. Âgée de 22 ans, elle a été violée et engrossée par le mari de sa tante en fuite après l’éclatement de cette affaire. Les faits ont eu lieu à Cabrousse, dans le sud du Sénégal.



La victime, qui est décédée un mois après son accouchement, avait des complications et des infections, selon ses proches qui se sont confiés à Libération. Le journal indique que le mis en cause, du nom de L.Ndao, profitait de l’absence de sa femme, pour entretenir des relations sexuelles avec la jeune fille qu’il a vu grandir.



Convoqué à la police après l’accusation, il a nié les faits. Mais, il s’est fondu dans la nature après la deuxième convocation laissant derrière lui une femme et ses deux enfants. Il est activement recherché par la gendarmerie.