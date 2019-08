Zimbabwe: important déploiement sécuritaire dans un fief de l’opposition

L'armée et la police ont été déployées, ce lundi 19 août au matin, à Bulawayo, dans le sud-ouest du pays. C'est dans ce fief de l'opposition que la marche de protestation organisée par le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) a été interdite ce dimanche.

La tension est très forte. Policiers et soldats sillonnent le centre-ville de Bulawayo et de ses environs dans des camions et des voitures blindées ou encore à cheval.L'enjeu est de mettre en garde la population contre les manifestations. Des barrages sont installés sur les routes principales menant au centre-ville et une partie du quartier des affaires a même été bouclée par la police. D'après plusieurs sources contactées par RFI, les manifestants n'ont pas voulu forcer le passage ce matin.Le parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) doit encore se prononcer officiellement sur l'interdiction de la marche qu'il avait prévue ce dimanche 18 août dans la ville. Le parti avait aussi appelé la semaine dernière à une série de manifestations dans la capitale contre la gestion de l'économie par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa Vendredi dernier, la répression brutale d'une manifestation , elle aussi interdite, avait vu la police faire usage de grenades lacrymogènes, ainsi que de coups de fouets et de matraques.