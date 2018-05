Zindéine Zidane : "le Real a besoin d'un autre discours pour continuer à gagner"

Zinedine Zidane a annoncé ce jeudi son départ du Real Madrid. Le technicien français estime que l'effectif a besoin d'un autre discours et d'une autre méthode.



Zinedine Zidane part du Real Madrid! Une décision "inattendue" selon Florentino Pérez, que le technicien français a justifié ce jeudi en conférence de presse. "Si pour beaucoup cette décision est incompréhensible, pour moi elle est claire, a-t-il déclaré. C'est le moment de changer. C'est une décision adéquate."



"Le bon moment pour tout le monde"



"C'est le bon moment pour tout le monde, moi, le club, l'effectif, a expliqué Zidane. Ce que je pense, c'est que cette équipe doit continuer à gagner et cela nécessite un changement. Après trois ans, ça nécessite un autre discours, une autre méthodologie de travail et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Aujourd'hui, pour tout le monde, il faut changer."