Zinedine Zidane et le Réal ne lâchent pas Sadio Mané

Le Real Madrid a entamé un nouveau numéro de séduction à l'endroit de l’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Mais le club espagnol n’entend pas faire n’importe quoi sur ce dossier, nous révèle Mercato Foot Anglais.



On sait depuis un an déjà que Zinedine Zidane tient en haute estime le joueur de Liverpool, Sadio Mané. Pour cette raison, le coach du Real Madrid a demandé à ses dirigeants de faire le maximum pour tenter de recruter le joueur passé par le FC Metz. Mais au sein du club espagnol, on se montre prudent et respectueux du club auquel appartient le joueur.



Mané devra faire une demande officielle



Ainsi, la presse espagnole laisse penser que les dirigeants du Real Madrid attendent un geste du joueur pour passer à l’action. Le club espagnol ne fera une offre aux Reds que si le joueur fait une demande écrite de transfert en fin de saison.



Pour rappel, l’attaquant international sénégalais de 27 ans est contractuellement lié au club de la Mersey jusqu’au 30 juin 2023. Sa valeur est estimée autour de 100 millions d’euros.