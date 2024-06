Zone Nord et au Centre du pays : des pluies attendues à partir du 13 au 19 juin (Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) prédit une deuxième décade du mois de juin « prometteuse » avec l’installation d’une phase humide au nord et au centre du pays, du 13 au 15 juin, puis du 17 au 19 du même mois. L’agence a fait l’annonce lors de la première réunion du groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) qui a regroupé divers secteurs de la vie économique GTP, ce mercredi qui s’est tenue à Dakar. Il s’agissait lors de la rencontre de partager les situations sectorielles de cette première décade du mois de juin.



L’Anacim a assuré notamment que des conditions pluviométriques favorables seront notées au Nord et au Centre du pays au cours de cette période. Concernant la situation météorologique, les prévisions saisonnières annoncent une installation normale à légèrement tardive au sud-est et normale sur le reste du territoire de la saison des pluies.



Elles tablent aussi sur une situation pluviométrique normale à excédentaire sur l’ensemble du pays sur la période juillet-août-septembre et pendant laquelle il est prévu une forte occurrence d’événements extrêmes. La situation hydrologique dans le bassin du fleuve Sénégal est marquée par une variation du niveau, entre une phase de baisse et une phase de hausse. Dans l’ensemble, la tendance est à la hausse.