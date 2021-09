Zoophilie à Louga: arrêté pour vol de chèvre, un ouvrier révèle qu'il voulait s’accoupler avec elle

Moussa Guèye, un ouvrier âgé de21 ans, a été attrait mardi, devant la barre du Tribunal d’instance de Louga, région située au nord-ouest du pays. Poursuivi pour délit de "vol", le prévenu a fait de graves révélations devant le juge qui l’a condamné à un mois de prison ferme.



Le jour des faits, le mis en cause qui vadrouillait dans les ruelles de Louga, a croisé une chèvre sur son chemin. Loin des regards indiscrets, il s’est mis à pourchasser l’animal. Après une longue course-poursuite, il a fini par attraper la bête. Pour l’empêcher de bouger, il a introduit un morceau de tissu dans sa gueule avant de l’entraîner dans une salle de classe en toute discrétion.



Pensant avoir réussi sa sale besogne, il continuait ses occupations. Quelques plus tard, Moussa retourne sur ses pas, escalade le mur de l’école, mais ne trouve plus la chèvre sur place.



Frustré, il vide sa colère sur des enfants qui jouaient au foot non loin de ses lieux. Venus aux secours des enfants, des passants ont alerté les limiers qui ont procédé à son arrestation pour « vol ».



Interrogé sous le régime de la garde à vue, le jeune ouvrier a fait de graves révélations. « J’avais enfermé la chèvre dans la salle de classe parce que je voulais m’accoupler avec elle. D’ailleurs, je suis coutumier des faits… », a-t-il raconté.



Une déclaration qu’il a réitéré devant le juge après avoir tenté de la nier.