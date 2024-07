immigration irrégulière : Amadou Ba en appelle à une prise de conscience des risques et dangers

Le drame survenu au large des côtes mauritaniennes, avec un triste bilan de 89 morts, a suscité une vive émotion chez l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Dans un poste sur le réseau social X, l'ancien candidat de BBY a tenu à exprimer sa profonde consternation à l'annonce de ce drame.



"C’est avec une immense tristesse et une profonde consternation que j’ai appris le drame survenu au large des côtes mauritaniennes, où 89 de nos frères et sœurs ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’Europe. Ces hommes, femmes et enfants, en quête d’un avenir meilleur, ont tragiquement péri dans les eaux de l’Atlantique", ainsi s'est exprimé l'ancien Premier ministre de Macky Sall. Pour qui le principal motif de ces jeunes qui s'obstinent à braver l'Atlantique est la recherche de lendemains meilleurs.



"Ce drame nous rappelle cruellement les dangers de la migration irrégulière et les conditions inhumaines auxquelles sont confrontés ceux qui choisissent cette voie désespérée. Il est de notre devoir de créer des conditions de vie dignes, des opportunités économiques et des structures de soutien qui dissuadent nos jeunes de se lancer dans de telles aventures périlleuses" a plaidé Amadou Ba.



A terme, Monsieur Ba espère que ces multiples drames en mer finiront par éveiller les consciences des candidats à l'immigration irrégulière.