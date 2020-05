violences en série en Guinée et au Mali

« Mardi noir à Coyah ! », s'exclame AfricaGuinée, autre site guinéen. « Le sang a coulé en quantité et de nombreuses vies ont été arrachées ce mardi dans la ville de Coyah, située à l'entrée de Conakry. 5 personnes ont été tuées et 19 blessées dans ces manifestations anti-confinement. Les images des violences sanglantes qui ont déchiré la préfecture de Coyah témoignent de l’ampleur inédite des affrontements. Au finish, les autorités se sont pliées aux revendications des manifestants. Il a été en effet décidé de délocaliser le barrage de Friguiadi pour le replacer à Kouria, sa position initiale. »



Pour sa part, l'opposition donne de la voix : « Pour Cellou Dalein Diallo, pointe Ledjely, les tueries d'hier, comme les précédentes, sont imputables en premier lieu au chef de l’État. L'opposant estime que la spirale ne s’arrêtera que quand Alpha Condé aura quitté le pouvoir. Autrement, "rien ne le retient", assène Cellou Dalein Diallo. »



Autre réaction d'indignation, celle de Sidya Touré, le leader de l'UFR, recueillie par GuinéeNews : « Je suis choqué par la facilité avec laquelle des jeunes gens ont été tués aujourd’hui ; 7 personnes sur des théâtres totalement différents Coyah-Dubréka et Kamsar. La Guinée vit très mal cette période de coronavirus. La violence d’État est absolument inacceptable. »



Colère et échauffourées à Kayes



Autres violences, cette fois à Kayes au Mali. « Violentes échauffourées à Kayes après l'homicide par un policier d'un jeune de 18 ans : au moins 3 morts et plusieurs blessés dont certains grièvement », s'exclame L'Indépendant en première page.



« L'annonce de cette mort violente a rajouté à la colère de la population de Kayes déjà remontée contre la police suite aux tracasseries, abus et autres bavures qu'elle a dû subir pendant la période de couvre-feu liée au covid-19. » Un bar, un commissariat et des postes de sécurité ont été incendiés. Le policier meurtrier a quant à lui été arrêté. Le gouvernement malien, sous la conduite du Premier ministre Boubou Cissé, a décidé de se rendre sur place, de même que les députés de la région, afin de contribuer au retour au calme.



Le casse-tête face au Covid...



On le voit, ces violences ont notamment pour origine la colère et la frustration des populations après les mesures de confinement et les restrictions de circulation prises pour lutter contre le coronavirus.



En fait, les gouvernants sur le continent sont confrontés à un véritable casse-tête : prendre des mesures contraignantes au risque de s'attirer les foudres des populations ou alors alléger les dispositifs au risque d'être accusés de laxisme, voire d'inconscience...



C'est le cas au Sénégal, où les critiques fusent après la levée des restrictions décidée par le président Macky Sall. Ainsi, pour WalfQuotidien, « Macky Sall a pris ses "mesures d’assouplissement" de l’état d’urgence sans tenir compte le moins du monde de l’avis de l’opposition, de la société civile, des chefs religieux, etc. Il a mis tout ce beau monde devant le fait accompli. Le président de la République n’a pas jugé nécessaire d’avoir le soutien de toute la classe politique pour abdiquer devant la forte pression des lobbies religieux et du secteur économique, de l’informel qui pâtissent des effets de l’état d’urgence. »



Et dans les colonnes de WalfQuotidien, les réactions s'enchainent : « Macky Sall a choisi de faire démissionner l’État », dénonce l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye.



« Le Président a laissé le peuple face au coronavirus », lance le député Mamadou Lamine Diallo. Ou encore, Thierno Alassane, le leader de la République des valeurs qui accuse le Président d’avoir rendu l’État « impuissant ».



Enfin le quotidien 24 Heures, toujours à Dakar, émet des doutes également sur la nouvelle stratégie de Macky Sall avec cette question qui barre la Une du journal : « Va-t-il vraiment nous tirer de là ? »