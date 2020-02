​ Département de Nioro: une jeune dame âgée d’environ 20 ans enlevé à Dabali

Une jeune dame âgée d’environ 20 ans a été enlevée dans la commune de Dabali, dans le Département de Nioro. Les faits se sont produits dans la nuit du samedi vers 21 heures. Les présumés auteurs du rapt de la dame sont deux jeunes qui étaient sur une moto. Alertée, la gendarmerie prend l’affaire en mains.



« Actuellement, je suis chez la jeune dame enlevée, signale le maire de la Commune. C’est à 07 heures du matin qu’on m’a appelé pour me faire part de la nouvelle. On m'a dit qu’il y a une jeune dame qui a été enlevé aux environs de 21 heures. Elle était sortie pour aller suivre une émission. Au retour, elle a rencontré des jeunes à moto, qui l’ont piégée en lui demandant s’il y avait un réparateur dans le coin. C’est là qu’elle a perdu connaissance. À 02 heures du matin, elle a appelé sa maman lui disant qu’elle était en pleine brousse avec des inconnus. Actuellement, on ne peut plus la joindre », explique Oumar Ba le maire de la commune.



Selon M. Ba, le bébé de la dame âgé de 3 mois ne cesse de pleurer. Alertée, la gendarmerie mène l’enquête, livre i-Radio.