Joal : deux talibés enfermés dans un enclos à moutons depuis la Tabaski et nourris d'aliments pour bétail

Un maître coranique, Gora F., a enfermé deux de ses talibés âgés de 9 et 10 ans dans un enclos à moutons depuis la Tabaski, les contraignant à se nourrir d’aliments pour bétail. Cette situation inhumaine qui s'est produite à Joal, dans le sud-est de Dakar, a pris fin grâce à l’intervention d’un riverain anonyme qui a alerté la gendarmerie.



Mardi soir, un habitant du quartier Mboudaye a contacté les gendarmes pour leur signaler que deux enfants étaient séquestrés dans des conditions déplorables. Les militaires se sont immédiatement rendus sur place et ont découvert les deux garçons enchaînés au milieu des moutons, dans un enclos insalubre rempli de déjections animales et de foin. Les victimes, visiblement affaiblies, ont été libérées et conduites à la pédiatrie du centre de santé local, tandis que leur maître a été arrêté.



Interrogé, Gora F. a justifié son geste en qualifiant les enfants de "fugueurs" et en affirmant vouloir les "corriger". Cependant, les deux talibés ont fermement contesté ses déclarations. Ils ont expliqué avoir été battus et enfermés parce qu’ils n’avaient pas pu verser les 300 FCFA quotidiens exigés par leur maître, rapporte L'Observateur.



Depuis juin, ils subissaient cette punition cruelle qui se limitait à un seul repas par jour, des coups, et finalement une détention parmi les animaux, les obligeant à manger leur nourriture pour survivre.



Malgré ses protestations d’innocence "Je n’avais pas l’intention de leur faire du mal", Gora F. a été placé en garde à vue avant d’être déféré jeudi, au parquet de Mbour pour "maltraitance sur enfants talibés".