Alioune Tine appelle à la libération de Farba Ngom pour des raisons humanitaires

Alioune Tine, fondateur d’AfrikaJom Center, a lancé un appel pressant pour la libération de Farba Ngom, maire des Agnams, incarcéré depuis février 2025 dans le cadre d’une affaire de "blanchiment d’argent, d’escroquerie sur les deniers publics et d’association de malfaiteurs".



Dans un post publié sur X (ancienne Twitter), M. Tine a exhorté les autorités à "ne pas prendre de risque sur la vie et la santé d’un détenu", invoquant des motifs humanitaires. "Si Farba Ngom est malade au point que la dégradation de son état de santé en prison est avérée par l’expertise médicale, il faut absolument le libérer et le placer sous contrôle judiciaire", a-t-il insisté.



Pour étayer son plaidoyer, Alioune Tine a rappelé l’exemple de l’ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga, décédé en détention en 2021 malgré des alertes répétées sur la dégradation de son état de santé. "J'ai longuement plaider pour son évacuation médicale car, je voyais périodiquement sa santé se dégrader. Après le pire est arrivé. La voix de la raison doit prévaloir pour Farba Ngom", a-t-il souligné, mettant en garde contre un scénario similaire.



Une contre-expertise médicale, confiée à un collège de trois médecins désignés par l’Ordre des médecins, est en cours pour évaluer la compatibilité de l’état de santé de Farba Ngom avec la détention. Alioune Tine estime que cette expertise "va décider de son sort" et appelle à une décision "éclairée par l’humanité et non par des considérations politiques".



Farba Ngom, proche de l’ex-président Macky Sall, est visé par une enquête du Pool judiciaire financier (PJF) portant sur des soupçons de blanchiment de capitaux estimés à plus de 125 milliards de FCFA. Son immunité parlementaire a été levée en janvier 2025 pour permettre son inculpation.