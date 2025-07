Plage de Cambérène : un agresseur capturé et lynché après un vol sanglant

Un vol avec violence a viré au lynchage populaire, dans la nuit du mercredi 24 juillet, sur la plage de Cambérène. Un des deux présumés agresseurs a été interpellé et grièvement blessé. Son complice est toujours recherché.



C’était une nuit ordinaire sur la plage de Cambérène, où de nombreux riverains viennent chercher un peu de fraîcheur. Mais pour un passant, cette promenade s’est transformée en cauchemar. Selon les premières constatations de la police, la victime a été attaquée par deux individus armés de couteaux, qui lui ont asséné plusieurs coups, notamment à la tête et au bras, avant de s’emparer de son téléphone portable.



Alertés par ses cris, plusieurs témoins ont poursuivi les agresseurs. L’un des deux malfaiteurs a été rattrapé, puis violemment pris à partie par la foule, en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Il a été grièvement blessé.



Intervenus rapidement, les éléments du Commissariat des Parcelles Assainies U15 ont procédé à son interpellation. Pris en charge par les secours, l’individu a été transféré pour soins, sur réquisition d’un médecin. Il a ensuite été placé en garde à vue.



Une enquête est actuellement en cours pour identifier et localiser le second agresseur, toujours en fuite.