​ « La désinformation a pris des proportions inquiétantes au Sénégal », Migui Marame Ndiaye

Migui Marame Ndiaye Président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (Cjrs) a soutenu, ce mardi que la désinformation a pris des proportions inquiétantes au Sénégal. Suffisant pour lui de rappel que lors des derniers événements, la convention avait initié le bulletin des reporters pour lutter contre la désinformation, les Fake news, mais également contre les discussions haineuses. Il l’a fait savoir lors du séminaire de formation et de partage avec les professionnels des médias organisé par l’Artp.



« Depuis 2014, ce forum est organisé pour permettre aux professionnels des médias d'avoir la bonne information concernant le domaine numérique. Vous savez, dans le cadre de notre travail, nous recevons les communiqués de l'Artp, des opérateurs téléphoniques, mais on se limite seulement à ce qui se trouve dans le document. Parce qu'on n'avait pas assez d'outils pour pouvoir expliquer aux Sénégalais la réalité ou l'importance de ces documents. Donc cet atelier va nous permettre d'avoir la bonne information, d'être mieux outillé. Comme vous le saviez dans le cadre de notre travail, nous devons être bien informés, bien formés, pour mener à bien notre travail. Sans cela, nous ne pouvons pas satisfaire notre public. C'est pourquoi nous profitons de cet atelier-là pour renforcer la capacité de nos membres », a déclaré Migui Marame Ndiaye.



Selon lui, « en perspective de la présidentielle, nous avons besoin d'avoir ces informations. Et ce sont des questions qui intéressent les Sénégalais. Nous devons avoir la bonne information pour poser les bonnes questions aux candidats qui veulent demain conduire la destinée de notre nation. La présidentielle est un contexte favorable pour la désinformation. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons initié depuis quelques mois, a faire le terrain pour préparer cette élection ».



Parlant de la désinformation, Migui Marame Ndiaye soutient : « Comme vous le savez, la désinformation a pris des proportions inquiétantes au Sénégal. Lors des derniers événements, la convention avait initié le bulletin des reporters. C'était pour lutter contre la désinformation, les Fake news, mais également contre les discussions haineuses. Dans les normes avant la présidentielle, nous allons organiser une grande activité pour lancer officiellement le bulletin des reporters. Nous allons très bientôt convier tous les reporters du Sénégal à cet atelier-là. Et nous allons en profiter pour convier les doyens de la presse afin de faire convenablement notre travail, parfois critiqué. Mais nous sommes conscients de l'importance de notre mission ».



Il a en outre sollicité le soutien de l’Artp qui œuvre dans le domaine du numérique. Ce, pour équiper ces reporters en termes de clés USB, en termes de tablettes, d'appareil pour permettre à ces dernières de faire convenablement leur travail.